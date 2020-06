MCPHY sélectionné pour un important programme de mobilité hydrogène

(AOF) - McPhy a annoncé jeudi soir avoir été sélectionné par Hympulsion pour équiper le plus grand programme de déploiement de mobilité hydrogène zéro-émission en France et l'un des plus ambitieux au niveau européen : Zero Emission Valley. Le groupement MAT, constitué de McPhy, Atawey et TSM, a été retenu pour assurer, sur la base d'un contrat cadre, la fourniture de 14 stations hydrogène et plusieurs électrolyseurs. McPhy a été sélectionné pour équiper le projet ZEV avec 5 stations et plusieurs électrolyseurs de grande capacité, pour un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros.

