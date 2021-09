Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy sélectionné pour implanter une station hydrogène à Strasbourg information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 17:10









(CercleFinance.com) - McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce avoir été sélectionné par R-Hynoca, pour implanter la première station hydrogène à Strasbourg. La fourniture d'équipement comprend une station de recharge double pression 350-750 bar dotée d'une capacité de distribution de 700 kg par jour, et un point de recharge pour bouteilles hydrogène sous pression. La mise en service de la station et de l'interface de recharge est prévue d'ici à la fin d'année 2022. 'Avec cette nouvelle référence, McPhy s'impose parmi les leaders de la mobilité hydrogène', affirme la société.

