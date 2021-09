McPhy sélectionné pour équiper la 1ère centrale électrique multi-mégawatts à hydrogène au monde

(AOF) - McPhy a annoncé avoir été sélectionné pour équiper la Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais (« CEOG »), le plus grand projet au monde de centrale électrique combinant l’énergie photovoltaïque et un stockage massif de 128 MWh, principalement sous forme d’hydrogène. " Ce projet a pour objectif de produire une énergie stable et continue, de jour comme de nuit, au même titre qu’une centrale thermique mais sans émettre de pollution ", précise le spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone.

AOF - EN SAVOIR PLUS