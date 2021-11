Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy : seconde séance de hausse, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - L'action McPhy aligne une seconde séance de hausse jeudi, toujours portée par la recommandation favorable émise hier par les analystes de Liberum. La banque d'investissement britannique a initié mercredi le suivi du spécialiste de la production et distribution d'hydrogène avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 31,3 euros. Dans une note consacrée aux fabricants d'électrolyseurs, Liberum souligne que le titre McPhy accuse une décote de l'ordre de 50% par rapport au reste de son secteur sur la base de son ratio valeur d'entreprise/chiffre d'affaires à horizon 2024. La banque d'affaires estime toutefois que McPhy bénéfice de solides partenariats avec des groupes industriels comme Chart et Technip Energies, tout en rappelant que l'entreprise dispose aujourd'hui d'un portefeuille de projets de 650 MW. D'après Liberum, McPhy est en passe de livrer quelque 3,5 GW de capacités à échéance 2030, soit environ 9% de l'objectif de 40 GW en provenance d'électrolyseurs d'hydrogène renouvelable que s'est donné l'Union Européenne d'ici à 2030. Le projet de 'gigafactory' prévue à Belfort et la signature de grosses commandes devraient par ailleurs favoriser une revalorisation du titre, estime Liberum dans sa note. Peu avant 12h00, le titre prenait plus de 1% après des gains de 1,9% hier.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +3.60%