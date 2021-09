McPhy remporte un contrat à Strasbourg

(AOF) - McPhy a été sélectionné par R-Hynoca, pour implanter la première station hydrogène à Strasbourg. La fourniture d'équipement comprend une station de recharge double pression 350-750 bar dotée d'une capacité de distribution de 700 kg par jour, et un point de recharge pour bouteilles hydrogène sous pression (" tube trailers "), a indiqué le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge),

Le PDG de McPhy Luc Poyer, a commenté : " Nous sommes très heureux de la participation de McPhy à ce projet innovant situé en plein cœur de la métropole de Strasbourg au carrefour de l'Europe. Le projet R-Hynoca, avec son approche décentralisée, illustre la complémentarité des différents modes de production et distribution d'hydrogène vert en fonction de la diversité des territoires, à laquelle répond parfaitement l'offre McPhy. "

