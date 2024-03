Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy: perte nette creusée en 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - McPhy Energy publie un résultat net de -47,4 millions d'euros pour l'année écoulée, comparé à -38,2 millions en 2022, ainsi qu'un EBITDA passé de -36,8 à -44,6 millions, 'traduisant les dépenses liées aux programmes R&D et aux projets clients'.



Le chiffre d'affaires du spécialiste des équipements pour l'hydrogène bas carbone a augmenté de 17% à 18,8 millions d'euros, en ligne avec son objectif de croissance à deux chiffres, tirée par l'activité électrolyseurs (+25%) représentant 73% du total.



En 2024, McPhy a l'intention de 'mener de front le développement technologique de sa nouvelle gamme d'électrolyseurs de grande capacité, la mise en oeuvre de son outil industriel et l'exécution de ses premiers projets d'envergure'.





