McPhy: pénalisé par des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - McPhy Energy recule de plus de 2% sous le poids de propos d'Oddo BHF, qui maintient son opinion 'sous-performance' et réduit son objectif de cours de 2,6 à 1,9 euro, sur le titre du spécialiste des équipements de production d'hydrogène.



Le bureau d'études a révisé en baisse sa séquence bénéficiaire pour la société après ses résultats pour 2023, soulignant que 'l'environnement sectoriel reste sous pression et les entrées de commandes ont été moindres qu'escompté'.





