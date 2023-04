McPhy : partenariat élargi avec Chart Industries et Larsen & Toubro

(AOF) - Chart Industries élargit son partenariat stratégique avec McPhy et Larsen & Toubro, un conglomérat indien spécialisé dans les projets EPC et dans la fabrication et les services de haute technologie pour les équipements hydrogène. Chart a déjà établi un protocole d'accord commercial avec McPhy afin de collaborer sur les opportunités liées à l'hydrogène en travaillant à la mise en place de projets de production, de stockage, de transport et de ravitaillement en hydrogène dans toutes les régions concernées.

Dans le cadre de l'accord, il est convenu que Chart fournira des procédés et des équipements liés à l'hydrogène pour ces applications, notamment la compression et la liquéfaction.

Chart Industries est un fabricant américain et mondial indépendant de premier plan d'équipements de haute technicité destinés à de multiples applications sur les marchés de l'énergie et des gaz industriels.

De son côté, Larsen & Toubro prévoit de construire une usine de fabrication d'électrolyseurs à grande échelle (Gigawatt), sur la base de la technologie McPhy, compatible avec les exigences du marché américain et d'autres marchés.

Points clés

- Spécialiste des équipements de production et distribution pour l’hydrogène zéro-carbone, créé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 13,1 M€ réalisé à 45 % dans les stations hydrogène McFilling, 39 % dans les électrolyseurs à grande capacité McLyser et 16 % dans les catalyseurs Piel ;

- Modèle d’affaires visant le rang minimal de 5 ème européen de la production et distribution d’équipements d’hydrogène vert en accompagnant les clients de l’indutrie, de la mobilité et de l’énergie dans leurs trajectoires de décarbonation ;

- Capital détenu à 14,8 % par EDF et 6 % par BPI France -actionnaires historiques-, à 4,6 % par Chart Industry et 2,3 % par Technip Energies -actionnaires stratégiques-, Luc Poyer présidant le conseil d’administration de 10 membres, Jean-Baptiste Lucas étant directeur général ;

- Position financière solide avec des capitaux propres de 205 M€ et, à fin juin, une trésorerie nette de 142 M€.

Enjeux

- Projet d’entreprise « Driving CleanEnergy Forward » d’accélération du déploiement d’écosystèmes énergétiques zéro carbone et d’équipements de grande capacité ;

- Stratégie d'innovation financée par un effort renforcé en R&D : nouvelles générations d’électrolyseurs et de stations pour les projets d’envergure (électrolyseurs de 100+MW, stations de 2+ tonnes par jour de capacité de distribution) / amélioration de la consommation électrique des électrolyseurs / optimisation de la gestion des stockages de gaz ;

- Stratégie environnementale intégrée dans l’activité, avec 100 % de la fourniture d’électricité issue d’énergies renouvelables, feuille de route 2025 en cours de structuration;

- Réalisation du projet allemand Djewels, plus grand site européen d’hydrogène zéro-carbone ;

- Accord de l’Union européenne au site Gigafactory de production d’électrolyseurs à Belfort dont la décision finale d’investissement sera prise à l’automne ;

- Retombées de la hausse du carnet de commandes de 29,1 M€ à fin juin, des lourds investissements industriels, à Miniato et Grenoble, et des recrutements (doublement des effectifs entre 2020 et 2022).

Défis

- Capacité à réduire de moitié le prix de l’hydrogène vert d’ici la fin de la décennie ;

- Attente de nouveaux débouchés commerciaux des nombreux partenariats industriels –Chart Industries EDF, Enel, Hype, Plastic Omnium, Technip Energies, TSG ;

- Regain de la confiance des investisseurs après 6 exercices déficitaires dont 2021 marquée par le décalage de grands projets et un accident industriel ;

- Après une stabilité des revenus et un doublement de la perte nette au 1 er semestre, abaissement de l’objectif 2022 à une croissance modérée du chiffre d’affaires.

