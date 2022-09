McPhy: Oddo réduit son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 11:06

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son objectif de cours 'neutre' sur le titre McPhy Energy, avec un objectif de cours abaissé de 14 à 12 euros.



Le bureau d'analyses rappelle qu'une aide de 114 ME est prévue dans le cadre du développement de la Gigafactory, alors que l'État français accélère son plan afin de soutenir la création d'une nouvelle filière hydrogène.



'L'un des défis sera le respect du timing de l'investissement avec un démarrage de la nouvelle unité prévu début 2024', indique Oddo, qui précise toutefois que 'la contrepartie est bien évidemment une accentuation des pertes à court terme'.



L'analyste rappelle que d'autres projets d'envergure sont en cours de discussion comme le projet GreenH2Atlantic au Portugal portant sur l'installation de 100 MW d'électrolyseurs soit le plus important projet à ce stade pour McPhy



Dans ce contexte, le management a confirmé une dynamique plus modeste de croissance topline, rapporte le broker.



'Nous avons ainsi retenu une séquence bénéficiaire plus sévère pour 2022, avec un EBITDA estimé à -27.5 ME et -31.3 ME (en ligne avec le consensus) pour 2023. Nous avons également décalé à post-2025, le retour à un EBITDA breakeven', conclut l'analyste.