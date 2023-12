Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy: nouvelle ligne de financement en fonds propres information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le spécialiste des équipements d'hydrogène McPhy Energy annonce la mise en place d'une nouvelle ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance sous la forme d'un PACEO, limité à un maximum de 14,6% de son capital.



Vester Finance s'est ainsi engagé à souscrire un maximum de 4,8 millions d'actions de la société, à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve de certaines conditions contractuelles usuelles.



McPhy s'est engagée à utiliser la ligne de financement au moins à hauteur de deux millions d'euros, correspondant, au cours actuel, à une dilution de l'ordre de 2%, au-delà de laquelle elle aura la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord.





Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -7.43%