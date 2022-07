McPhy : nouvelle commande d'Hype concrétisée

(AOF) - McPhy a concrétisé une seconde commande dans le cadre de son partenariat stratégique avec Hype. Acteur clé de la mobilité hydrogène légère et lourde, Hype fait de nouveau confiance à McPhy pour accélérer le déploiement de son réseau de distribution d'hydrogène vert. Les principes de cette nouvelle commande avaient été décrits par McPhy dans son communiqué de presse du 14 décembre dernier.

Cette deuxième commande signée avec Hype comporte un deuxième électrolyseur alcalin de 2 à 4 MW et une deuxième station de grande capacité Dual Pressure 800 kg /jour. Ils seront installés en région parisienne.

Cette nouvelle commande s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique noué par McPhy avec Hype annoncé fin 2021. Elle sera complétée dans les mois qui viennent, sous réserve de confirmation de subventions spécifiques sollicitées par Hype en 2021, par 4 stations supplémentaires d'une capacité de 800 kg/jour.

" La signature de cette seconde commande concrétise notre collaboration avec Hype pour soutenir le déploiement de son réseau de distribution d'hydrogène vert. En tant qu'équipementier en solutions de production et distribution d'hydrogène pour la mobilité zéro émission, nous sommes ravis de cette logique de co-développement. " a déclaré Jean-Baptiste Lucas, directeur général de McPhy.

Points clés

- Spécialiste des équipements de production et distribution pour l’hydrogène zéro-carbone, créé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 13,1 M€ réalisé à 45 % dans les stations hydrogène McFilling, 39 % dans les électrolyseurs à grande capacité McLyser et 16 % dans les catalyseurs Piel ;

- Modèle d’affaires visant le rang minimal de 5 ème européen de la production et distribution d’équipements d’hydrogène vert en accompagnant les clients de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie dans leurs trajectoires de décarbonation ;

- Capital détenu à 14,8 % par EDF et 6 % par BPI France -actionnaires historiques-, à 4,6 % par Chart Industry et 2,3 % par Technip Energies -actionnaires stratégiques-, Luc Poyer présidant le conseil d’administration de 10 membres, Jean-Baptiste Lucas étant directeur général ;

- Position financière solide avec des capitaux propres de 205 M€ et une trésorerie nette de 177 M€.

Enjeux

- Projet d’entreprise « Driving CleanEnergy Forward » d’accélération du déploiement d’écosystèmes énergétiques zéro carbone et d’équipements de grande capacité ;

- Stratégie d'innovation financée par un effort accru en R&D : nouvelles générations d’électrolyseurs et de stations pour les projets d’envergure (électrolyseurs de 100+MW, stations de 2+ tonnes par jour de capacité de distribution) / amélioration de la consommation électrique des électrolyseurs / optimisation de la gestion des stockages de gaz ;

- Stratégie environnementale intégrée dans l’activité, avec 100 % de la fourniture d’électricité issue d’énergies renouvelables / en cours de structuration pour une feuille de route 2025 ;

- Réalisation du projet allemand Djewels, plus grand site européen d’hydrogène zéro-carbone ;

- Retombées des nombreux partenariats industriels signés en 2021 –EDF, Enel, Hype, Plastic Omnium, Technip Energies, EDF ;

- Carnet de commandes de 20,3 M€, soit 191 MW et 95 stations.

Défis

- Capacité à réduire de moitié le prix de l’hydrogène vert d’ici la fin de la décennie ;

- Cadence des projets soumises aux aléas réglementaires, tel celui de Belfort ;

- Poursuite des recrutements, les effectifs ayant doublé entre 2020 et 2022;

- Objectif 2022 : après 6 exercices déficitaires et une année 2021 marquée par le décalage de grands projets et un accident industriel, vers une croissance du chiffre d’affaires, grâce à la hausse du carnet de commandes, et un renforcement de l’infrastructure industrielle, notamment en France et Italie.

