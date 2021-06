Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy : nouveau président du conseil d'administration nommé Cercle Finance • 18/06/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - McPhy annonce que son conseil d'administration consécutif à l'assemblée générale mixte du 17 juin a procédé à la nomination de Luc Poyer comme président du conseil d'administration du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène. Il succède à Pascal Mauberger qui demeure administrateur de la société et en devient le président d'honneur. Par ailleurs, l'assemblée générale qui s'est réunie hors la présence physique des actionnaires, a renouvelé le mandat des administrateurs.

