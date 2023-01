Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy: le C.A. 2022 dépasse légèrement le consensus information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 11:09









(CercleFinance.com) - McPhy Energy a fait état hier soir d'une forte croissance de son chiffre d'affaires annuel et de ses prises de commandes fermes en 2022.



Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone a dévoilé un chiffre d'affaires annuel de 16 millions d'euros, en hausse de 22% d'une année sur l'autre.



Le consensus attendait pour sa part un chiffre de 15,7 millions d'euros.



Dans son communiqué, McPhy fait part d'une augmentation de 56% de son carnet de commandes ('backlog'), générée par des prises de commandes fermes de 29,4 millions d'euros sur l'exercice 2022.



Le fabricant d'électrolyseurs et de stations de recharge, qui a lancé son projet de Gigafactory sur le site de Belfort, dit aborder l'exercice 2023 avec confiance dans sa capacité à générer une croissance soutenue.



Sa position de trésorerie nette est attendue autour de 135 millions d'euros au 31 décembre 2022.



Suite à cette publication, le titre grignotait 0,1% mercredi matin à la Bourse de Paris.





