McPhy : Jean-Baptiste Lucas nommé directeur général

(AOF) - McPhy a nommé Jean-Baptiste Lucas au poste de directeur général, en remplacement de Luc Poyer. Le mandat de Jean-Baptiste Lucas prendra effet le 18 octobre prochain. En conséquence, le conseil d'administration a décidé de redissocier, à compter de la prise d'effet du mandat de Jean-Baptiste Lucas, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, Luc Poyer continuant d'exercer les fonctions de président du conseil d'administration.

Avant de rejoindre McPhy, M. Lucas, âgé de 50 ans, était depuis janvier 2019 le directeur général d'IPS B.V, un groupe néerlandais de technologie d'emballage appartenant à Apollo Management, où il a dirigé le redimensionnement et le redressement de l'entreprise.

Entre 2011 et juillet 2017, M. Lucas a passé 6 ans et demi à Bahreïn, travaillant pour des entreprises industrielles détenues par le fonds souverain du royaume en tant que directeur général de GARMCO, où il a dirigé la construction d'une fonderie d'aluminium, et précédemment en tant que vice-président exécutif d'ALBA, où il était responsable des opérations des fonderies, de l'excellence opérationnelle, de la métallurgie ainsi que des ventes et du marketing au niveau mondial.

Avant ces fonctions, M. Lucas a passé 13 ans dans le groupe Pechiney devenu Alcan où il était directeur général en Suisse, en charge de la division aéronautique, transport et industrie après avoir dirigé les ventes et le marketing en Allemagne.

M. Lucas a débuté sa carrière en 1996 au sein du cabinet français de conseil en management Bossard Consultants. Il est ancien conseiller du Commerce Extérieur de la France et diplômé de l'ESCP.

