McPhy: fin d'une coopération avec Hytlantic information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce avoir convenu avec Hytlantic de mettre fin à leur coopération dans le cadre du projet GreenH2Atlantic, suite à une revue approfondie du partenariat au cours des dernières années de développement du projet, ainsi que de ses perspectives d'évolution.



Le groupe ajoute qu'il 'continue de se concentrer sur la mise en oeuvre de sa stratégie visant à devenir un des leaders des électrolyseurs en Europe, contribuant ainsi à la montée en puissance et au développement de l'hydrogène à faible teneur en carbone'.





Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -0.17%