McPhy Energy: vers une cession des stations de recharge

(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce être entré en négociations exclusives avec Atawey pour la cession de son activité stations de recharge, de façon à concentrer ses ressources sur la fabrication d'électrolyseurs, et notamment au démarrage de sa Gigafactory de Belfort.



Le spécialiste des équipements pour l'hydrogène explique que ce recentrage a été guidé par un besoin de spécialisation accrue des acteurs dans chaque grand métier de la filière hydrogène compte tenu de la forte croissance du marché.



Pour mémoire, la fourniture de stations a représenté 32% du chiffre d'affaires de McPhy en 2022 avec un portefeuille de projets signés, commissionnés et/ou en cours d'exécution, représentant 40 stations.





