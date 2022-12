McPhy Energy utilisera la 3DExperience de Dassault Systèmes

(AOF) - Dassault Systèmes, McPhy Energy et Visiativ s’associent pour encourager la transition vers une énergie verte et permettre à McPhy de renforcer sa compétitivité sur le marché des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas carbone confirmant ainsi son rôle de leader sur le marché de l'hydrogène.

Les sociétés se sont alliées pour déployer la 3DExperience de Dassault Systèmes chez McPhy afin d'optimiser la performance de ses équipements, process et outils utilisés dans ses centres de développement, d'ingénierie et de production en France, en Allemagne et en Italie. McPhy - client de longue date de Solidworks - a choisi de se tourner vers une plateforme collaborative déployée par les équipes Visiativ.

Cette dernière offre des fonctionnalités de conception et de gestion du cycle de vie des produits plus collaborative contribuant ainsi à soutenir sa stratégie de croissance face à la montée en puissance de son activité, notamment avec la préparation de sa nouvelle Gigafactory en France en 2024.

" La mise en place d'une architecture unifiée sur l'ensemble de nos sites (France, Italie et Allemagne) est une étape clé dans la montée en puissance industrielle de McPhy, avec pour objectif d'optimiser les processus collaboratifs de nos équipes technologiques européennes. Nous allons également réduire les délais pour nos clients dans le développement produit et l'ingénierie de projets, notamment en modélisant le processus de fabrication avant le lancement de nos produits sur le marché ", déclare Benoît Barrière, Chief Technology Officer de McPhy.