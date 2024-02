Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy Energy: une offre ferme pour les stations de recharge information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - McPhy a annoncé lundi avoir reçu une offre engageante de la part d'Atawey pour la cession de son activité de stations de son activité de stations de recharge, une opération dont le montant devrait se situer entre 11 et 12 millions d'euros.



Cette annonce survient alors que le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène avait entamé en décembre dernier des 'négociations exclusives' avec la société savoyarde, qui fabrique des solutions décentralisées d'hydrogène énergie.



Pour mémoire, la fourniture de stations a représenté 27% du chiffre d'affaires de McPhy en 2023.



'L'annonce faire aujourd'hui constitue une nouvelle positive', réagissant les analystes de RBC dans une note diffusée dans la matinée, soulignant que son montant est supérieure aux estimations qu'il avait pu établir.



'Au niveau des fondamentaux, l'opération va permettre au fabricant français de concentrer ses efforts opérationnels et commerciaux sur ses électrolyseurs, qui génèrent le plus gros de sa croissance', ajoute RBC.



A la Bourse de Paris, l'action McPhy progressait de 1,7% lundi matin dans les premiers échanges.



La part fixe du prix envisagé pour la cession devrait se situer entre 11 et 12 millions d'euros, à laquelle pourrait s'ajouter une part variable pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros en fonction de la prise de commandes futures.



La finalisation de l'opération devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2024.



McPhy prévoit de dévoiler ses résultats annuels 2023 le 7 mars.





