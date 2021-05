Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy : teste avec succès 26,3E, rebondit de +6,5% Cercle Finance • 07/05/2021 à 18:55









(CercleFinance.com) - McPhy Energy rebondit de +6,5% sur 26,3E/26,4E, le plancher du 8 et 9 mars (quelle précision !). Le titre parvient à renouer avec l'ancien support des 28,4E, mais la tendance moyen terme demeure cependant baissière : en cas de rupture ultérieure des 26,3E, le cours glissera rapidement en direction des 20,25E, le plancher des 29/30 octobre 2020... voir des 18E, ex-plancher du 24 puis du 30/07/2020.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +8.16%