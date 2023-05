Mcphy Energy : suspension du contrat avec Siemens Energy dans le cadredu projet CEOG

(AOF) - McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce avoir été formellement notifié par Siemens Energy, de l’exercice d’une clause contractuelle permettant la suspension de l’exécution de sa commande de l’électrolyseur de 16 MW en cours de réalisation dans le cadre du projet CEOG (Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais). Cette suspension est indépendante de la volonté de McPhy et n’est pas liée à l’exécution du contrat par la société.

La réalisation du projet à date a d'ores et déjà permis un important effet d'apprentissage pour le passage à l'échelle de l'outil et de l'expérience industrielle de McPhy. L'entreprise se tient prête à la reprise de l'exécution du projet dès que son client, Siemens Energy, en exprimera la volonté.

Pour rappel, le projet CEOG prévoit la production d'hydrogène grâce à un électrolyseur grande puissance, Augmented McLyzer 16 MW, fourni par McPhy, lié à un parc solaire photovoltaïque, couplé à une unité de stockage hydrogène et des piles à combustible de forte puissance pour réduire l'empreinte carbone liée à l'approvisionnement en électricité de 10 000 foyers en Guyane.