Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy: ricoche sous 17E, décroche vers 16E information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 12:36









(CercleFinance.com) - McPhy Energy ricoche sous 17E puis effectue une nouvelle incursion sous les 16E (vers 15,76E).

Le cours se rapproche de nouveau de la zone support long terme des 15,1E des 17/08 et 07/10/2021.





Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -5.53%