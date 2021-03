Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy : rebond en direction de l'objectif des 31,55 E Cercle Finance • 22/03/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - McPhy Energy gagne près de 2,2% vers 30,20E. En refranchissant les 28E, le titre ressort de son canal de correction et revient tester l'ex-plancher des 21/12/2020 et 29/01/2021: le prochain objectif pourrait se situer vers 31,55E.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +1.86%