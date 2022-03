Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy: perte nette multipliée par 2,5 en 2021 information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - McPhy Energy affiche pour 2021 une perte nette multipliée par 2,5 à -23,6 millions d'euros et une perte d'exploitation de -23,5 millions, inférieure toutefois à la prévision de -25 millions indiquée lors de l'annonce du chiffre d'affaires annuel.



Le chiffre d'affaires s'est tassé de 4% à 13,1 millions d'euros, la croissance attendue sur l'exercice ayant été notamment ralentie au premier semestre par l'attentisme de certains acteurs dépendant de mécanismes de financements publics.



Fort de la bonne orientation de son carnet de commandes, McPhy table sur le retour à une croissance soutenue de son activité en 2022 avec un rythme qui restera conditionné à la vitesse d'exécution des projets toujours soumis à des aléas réglementaires et techniques.





