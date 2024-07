Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy Energy: nouvelle organisation voulue mieux adaptée information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - McPhy a annoncé mardi la mise en place d'une nouvelle organisation dans le cadre de son récent recentrage opéré sur la fabrication d'électrolyseurs.



Le spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène, qui s'est désengagé cette année des stations de recharge, a dévoilé hier soir un comité exécutif composé de neuf membres, en incluant son directeur général Jean-Baptiste Lucas.



Bertrand Amelot, nommé directeur du développement commercial, sera chargé de piloter une équipe dédiée au développement international en dehors de l'Europe.



Alexander Picco, en complément de ses fonctions de directeur des projets, prendra également les responsabilités de l'activité opérationnelle de l'après-vente.



McPhy indique avoir également nommé Nouchine Humbert en tant que directrice des ventes et de la stratégie, un poste qui la conduira à travailler avec Jean-Baptiste Lucas sur la stratégie.



Enfin, Laëtitia Peyrat - qui occupait jusqu'ici la fonction de directrice juridique et de secrétaire du conseil d'administration - a été nommée secrétaire générale, un poste qui inclut la communication, les affaires publiques, la propriété intellectuelle et la RSE.



Cité dans un communiqué, Jean-Baptiste Lucas, le directeur général de McPhy, justifie cette réorganisation par la nécessité de s'adapter aux évolutions des marchés et aux demandes des clients.



'Je suis convaincu que cette nouvelle structure permettra à McPhy d'obtenir des résultats rapides et durables face aux exigences du marché actuel', a-t-il souligné.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action McPhy évoluait en léger repli (-0,5%) mardi matin suite à ces annonces.





Valeurs associées MCPHY ENERGY 2,86 EUR Euronext Paris -1,72%