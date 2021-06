Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy : le titre trébuche après une dégradation Cercle Finance • 18/06/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - McPhy Energy signe la plus forte baisse de l'indice SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris, victime d'une dégradation de recommandation de la part de Berenberg. Vers 9h30, l'action de la société d'énergie française recule de plus de 6%, contre un SBF virtuellement inchangé. Dans une note publiée en début de matinée, Berenberg indique être passé à 'conserver' sur l'action, contre un conseil d'achat précédemment, et avoir réduit son objectif de cours de 35 à 30 euros. Si le broker allemand dit rester positif sur les perspectives de long terme de l'entreprise et sur le marché de l'hydrogène en général, l'incertitude entourant la signature prochaine de gros contrats le conduit à anticiper une activité 'limitée' au second semestre, ce qui le pousse à dégrader son opinion. Berenberg note toutefois que l'annonce de progrès au niveau du projet Djewels ou du consortium HyDeal Ambition - tout comme une meilleure visibilité autour des financements octroyés par l'Union européenne - permettraient de doper la confiance dans le carnet de commandes.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -11.26%