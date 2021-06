Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy : large gap sous les 27,2E Cercle Finance • 16/06/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Lourdement sanctionné pour un avertissement sur CA, McPhy Energy dévisse de 13% et ouvre un large gap sous les 27,2E. Il pourrait glisser en direction des 20,25E, plancher des 29 et 30/10/20... voir des 18E, ex-plancher du 24 puis du 30/07/2020.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -11.65%