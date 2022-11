Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy: lancement du projet de gigafactory information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce la décision finale d'investissement de sa gigafactory d'électrolyseurs sur le site de Belfort par son conseil d'administration en date du 26 octobre, permettant ainsi le lancement de ce projet.



Cette approbation a été suivie par la signature avec Bpifrance d'un contrat d'aide publique par l'État français jusqu'à 114 millions d'euros, dans le cadre du dispositif PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun).



La mise en service de la future usine sur le site de Belfort est prévue à partir du premier semestre 2024, avec une montée en charge progressive dans le but d'atteindre une capacité annuelle de production d'un gigawatt.





