McPhy Energy lance son projet de Gigafactory d’électrolyseurs sur le site de Belfort

(AOF) - McPhy Energy voit son titre baisser en bourse de 2,89% à 11,24 euros alors que l'entreprise française du secteur de l'énergie a annoncé la décision finale d’investissement de sa Gigafactory d’électrolyseurs sur le site de Belfort par son Conseil d’administration en date du 26 octobre. Cette approbation a été suivie par la signature avec Bpifrance d’un contrat d’aide publique par l’État français jusqu’à 114 millions d’euros destinée à la Gigafactory dans le cadre du dispositif PIIEC (Projet Important d’Intérêt Européen Commun).

L'éligibilité du projet de McPhy à ce dispositif a été validée par la Commission européenne en juillet dernier.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, explique que le groupe disposera "d'un outil décisif dans le développement et la conception d'électrolyseurs de grande taille, indispensables pour l'utilisation de l'hydrogène vert dans des chantiers ambitieux de décarbonation de l'industrie et de la mobilité lourde".

Mcphy aura "un dispositif industriel capable de produire en série une large gamme d'électrolyseurs à l'échelle continentale sans équivalent chez les autres acteurs de l'électrolyse décarbonée en Europe ".

Le démarrage du chantier et l'achat du terrain se traduiront par un décaissement lié à la Gigafactory à hauteur de 9 millions d'euros d'ici la fin de l'exercice. Par ailleurs, et comme indiqué précédemment, McPhy entend procéder à de nouveaux investissements afin d'être en mesure de répondre à la demande croissante d'équipements et d'installations de grande taille, en augmentant ses moyens de R&D et en renforçant ses équipes projets et services.

Ces efforts, mis en œuvre dès maintenant, se traduiront par des charges additionnelles au second semestre 2022 et devraient amener la trésorerie en fin d'exercice à un niveau comparable à celui de la fin du premier semestre, compte tenu du versement initial de Bpifrance et des décaissements liés à la Gigafactory.

Spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, McPhy percevra d'ici au 31 décembre 2022 un versement initial de 28,5 millions d'euros. Les paiements ultérieurs prendront la forme de remboursements des dépenses engagées selon les termes du contrat, suivant la réalisation satisfaisante d'étapes définies, pour un montant total, versement initial inclus, pouvant atteindre 114 millions d'euros.

La mise en service de la future usine sur le site de Belfort est prévue à partir du premier semestre 2024, avec une montée en charge progressive dans le but d'atteindre une capacité annuelle de production de 1 GW. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) disposera ainsi d'une capacité annuelle totale de production de 1,3 GW, intégrant la capacité du site de San Miniato en Italie, en phase avec les perspectives de croissance des marchés de l'hydrogène vert, notamment celui de l'industrie.

La future usine de Belfort accueillera les nouveaux développements et la production des électrolyseurs de grande taille de la gamme " Augmented McLyzer " permettant d'équiper avec une pression de sortie de 30 bar des architectures de 20, 100 MW et au-delà (GW).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Spécialiste des équipements de production et distribution pour l’hydrogène zéro-carbone, créé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 13,1 M€ réalisé à 45 % dans les stations hydrogène McFilling, 39 % dans les électrolyseurs à grande capacité McLyser et 16 % dans les catalyseurs Piel ;

- Modèle d’affaires visant le rang minimal de 5 ème européen de la production et distribution d’équipements d’hydrogène vert en accompagnant les clients de l’indutrie, de la mobilité et de l’énergie dans leurs trajectoires de décarbonation ;

- Capital détenu à 14,8 % par EDF et 6 % par BPI France -actionnaires historiques-, à 4,6 % par Chart Industry et 2,3 % par Technip Energies -actionnaires stratégiques-, Luc Poyer présidant le conseil d’administration de 10 membres, Jean-Baptiste Lucas étant directeur général ;

- Position financière solide avec des capitaux propres de 205 M€ et, à fin juin, une trésorerie nette de 142 M€.

Enjeux

- Projet d’entreprise « Driving CleanEnergy Forward » d’accélération du déploiement d’écosystèmes énergétiques zéro carbone et d’équipements de grande capacité ;

- Stratégie d'innovation financée par un effort renforcé en R&D : nouvelles générations d’électrolyseurs et de stations pour les projets d’envergure (électrolyseurs de 100+MW, stations de 2+ tonnes par jour de capacité de distribution) / amélioration de la consommation électrique des électrolyseurs / optimisation de la gestion des stockages de gaz ;

- Stratégie environnementale intégrée dans l’activité, avec 100 % de la fourniture d’électricité issue d’énergies renouvelables, feuille de route 2025 en cours de structuration;

- Réalisation du projet allemand Djewels, plus grand site européen d’hydrogène zéro-carbone ;

- Accord de l’Union européenne au site Gigafactory de production d’électrolyseurs à Belfort dont la décision finale d’investissement sera prise à l’automne ;

- Retombées de la hausse du carnet de commandes de 29,1 M€ à fin juin, des lourds investissements industriels, à Miniato et Grenoble, et des recrutements (doublement des effectifs entre 2020 et 2022).

Défis

- Capacité à réduire de moitié le prix de l’hydrogène vert d’ici la fin de la décennie ;

- Attente de nouveaux débouchés commerciaux des nombreux partenariats industriels –Chart Industries EDF, Enel, Hype, Plastic Omnium, Technip Energies, TSG ;

- Regain de la confiance des investisseurs après 6 exercices déficitaires dont 2021 marquée par le décalage de grands projets et un accident industriel ;

- Après une stabilité des revenus et un doublement de la perte nette au 1 er semestre, abaissement de l’objectif 2022 à une croissance modérée du chiffre d’affaires.

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.