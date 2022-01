Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy: incursion sous les 16E, -61% en 1 an information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 10:44









(CercleFinance.com) - McPhy Energy effectue une incursion sous les 16E (vers 15,76E), ce qui porte à -61% son repli depuis le zénith des 40,25E du 14/01/2021.

Le cours se rapproche de la zone support long terme des 15,1E des 17/08 et 07/10/2021





Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -10.40%