McPhy Energy: en berne après son CA annuel

(CercleFinance.com) - McPhy Energy lâche 5% après un point d'activité du spécialiste des équipements pour l'hydrogène, point qui amène Oddo BHF à réaffirmer son opinion 'sous-performance' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 3,5 à 2,6 euros.



Si le CA annuel, en progression de 17% à 18,8 millions d'euros, ressort conforme à l'objectif de la société et proche des attentes d'Oddo BHF, le bureau d'études met en avant un backlog moins fourni, l'amenant à réviser en baisse ses attentes 2024.



McPhy a vu ses prises de commandes fermes chuter de 56% à 13 millions d'euros, et son backlog total s'établir à 23,8 millions à fin 2023. 'La visibilité reste aléatoire alors que la société devra gérer le ramp up de la Gigafoctory', prévient Oddo BHF.





