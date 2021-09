Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy : décroche vers 17,75E information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 13:59









(CercleFinance.com) - McPhy Energy bute sur le palier des 19E et décroche vers 17,75E: le cours pourrait reprendre appui dans la zone des 17E (ex-résistance des 30/07 et 18/08) avant de partir à la reconquête des 19,8E (dans le cadre d'une configuration parabolique), l'ex-plancher des 18/06 et 09/07.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -3.73%