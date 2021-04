Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy : décroche sous les 30E Cercle Finance • 30/04/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - McPhy Energy décroche sous les 30E après avoir décrit un sommet parabolique court terme: le titre retrouverait du soutien vers 28,4E, l'ex-zénith du 21 avril, puis sur 26E, le plancher du 8 et 9 mars.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -2.77%