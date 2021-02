Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy : décroche brutalement sous les 33E Cercle Finance • 09/02/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - McPhy Energy décroche brutalement sous les 33E (-6%) et le titre semble valider l'ébauche d'une tête/épaules sous 36,55/40,25/35,2E. Mais aucun scénario baissier ne serait validé avant la cassure de la ligne de cou située vers 30E (testé le 11 décembre et 29 janvier) avec un 1er objectif à 27,3E (ex-zénith des 3 septembre et 12 octobre 2020) puis 23,8E.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -6.47%