MCPHY ENERGY: croissance de 20% en 2020

(AOF) - Le chiffre d'affaires 2020 de McPhy Energy a enregistré une hausse de 20% sur un an pour atteindre les 13,7 millions d'euros. Il est composé à 60% par la fourniture d'électrolyseurs (dont 49% d'électrolyseurs de grande capacité) et à 40% par les stations hydrogène. L'année a également été marquée par la signature de contrats commerciaux d'envergure en France et en Europe, ainsi que des prises de commandes fermes pour 23 millions d'euros (+75% par rapport à 2019). L'ensemble des contrats pour lesquels McPhy a été retenu à ce jour porte ses références à 44 MW et 35 stations.

La société dispose également, au 31 décembre 2020, d'une trésorerie de 198 millions d'euros.

