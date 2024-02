Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy Energy: croissance de 17% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - McPhy Energy affiche un chiffre d'affaires de l'exercice 2023 en progression de 17% à 18,8 millions d'euros, conformément à son objectif de croissance à deux chiffres donné lors de la publication des résultats semestriels.



Le chiffre d'affaires 2023 concernant l'activité poursuivie de fourniture d'électrolyseurs, s'élève à 13,7 millions, en hausse de 25%, et se répartit entre la fourniture d'électrolyseurs de grande capacité McLyzer (74%) et de la gamme Piel (26%).



Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène a toutefois vu prises de commandes fermes chuter de 56% à 13 millions d'euros, et son backlog total s'établit donc à 23,8 millions au 31 décembre 2023 comparé à 30,6 millions à fin 2022.





