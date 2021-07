McPhy Energy creuse ses pertes et voit son activité stagner sur un marché porteur

(AOF) - Le spécialiste de l'hydrogène, McPhy Energy, a vu ses pertes doubler au cours du premier semestre 2021: elles ont en effet été de 8,6 millions d'euros, alors qu'elles étaient de 4,3 millions un an auparavant. Le groupe explique cela par la hausse des charges de personnel (recrutement de 24 nouveaux employés, sur les 50 prévus cette année) et les charges opérationnelles lui permettant d' "accompagner sa croissance", ainsi que par des dotations aux provisions nettes qui ont augmenté de 1,8 million d'euros.

Le chiffre d'affaires est quant à lui en baisse de 0,2 million d'euros, et tombe à 5,2 millions, en raison "des délais dans la prise de décision de certains donneurs d'ordre", alors même que la dynamique du marché de l'hydrogène décarboné reste toujours "très favorable".

Le chiffre d'affaires est constitué pour 58% des ventes d'électrolyseurs (dont 45% de grande capacité et 17% de plus petite capacité) et 42% des ventes de stations d'hydrogène.

Au 30 juin 2021, McPhy dispose de 185 millions d'euros de trésorerie, en nette hausse par rapport à l'an dernier, conséquence de l'augmentation de capital survenue au second semestre de l'exercice 2020.

Au second semestre 2021, le groupe s'attend à ce que le chiffre d'affaires soit proche de celui constaté au second semestre 2020, mais se dit "plus que jamais confiant dans ses perspectives de croissance à moyen et long-terme".

