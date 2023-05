Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy: contrat pour un électrolyseur en Autriche information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 08:20









(CercleFinance.com) - McPhy Energy, spécialiste des équipements pour l'hydrogène bas-carbone, annonce la signature d'un contrat pour la fourniture, l'assemblage et la mise en service d'un McLyzer 800-30 d'une puissance de 4 MW avec le groupe Plansee.



Cet électrolyseur fonctionnera sur le site de production de Reutte, en Autriche, et l'hydrogène bas-carbone servira à produire des métaux à destination de différentes industries comme les semi-conducteurs, l'électronique ou les appareils médicaux.



McPhy explique ainsi enregistrer 'une nouvelle référence de premier plan dans l'industrie' et participer à 'un projet très innovant de production de métaux à faible émission de carbone'. La première livraison d'hydrogène bas-carbone est prévue à la fin 2024.





