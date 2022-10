Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy: contrat de maintenance avec Siemens Energy information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - L'action McPhy s'adjuge plus de 3% mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce par le spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène d'un contrat de maintenance avec Siemens Energy.



En vertu de cet accord de huit ans, qui prendra effet en 2024, les équipes de McPhy géreront la maintenance des équipements assurant la production d'hydrogène au sein du projet de Centrale Electrique de l'Ouest Guyanais (CEOG).



Ce site, qui associe un électrolyseur grande puissance fourni par McPhy, un parc solaire photovoltaïque, une unité de stockage hydrogène et des piles à combustible de forte puissance, doit produire suffisamment d'électricité non polluante pour approvisionner en électricité quelque 10.000 foyers en Guyane.





Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +2.65%