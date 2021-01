Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy Energy : -7% et test du support crucial des 30E Cercle Finance • 28/01/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - McPhy Energy poursuit la correction amorcée sous 40,25E (zénith de clôture du 14 janvier) et rajoute -7% aux -10% de la veille (à 30,15E) : le titre testé déjà le support majeur des 30E du 11/12 au 22/12/2020 (multiple tests). En cas de poursuite de la correction (après 1.000% de hausse depuis un plancher de 4E), le prochain objectif serait l'ex double-top des 27,3E des 2/9 et 12/10/2020 17/08 puis l'ex-double-bottom des 20/20,2E des 17/08 et 28/10/2020.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -1.08%