McPhy Energy : -6%, devra préserver les 30,75E, puis 30E

(CercleFinance.com) - McPhy Energy rechute de -6%, et le titre semble valider l'ébauche d'une tête/épaules sous 36,55/40,25/35,2E. Une E/T/E serait validée sur cassure du palier des 30,75E (1ère alerte baissière) puis définitivement confirmée par un passage sous la ligne de cou située vers 30E (testé le 11 décembre et 29 janvier) avec un 1er objectif à 27,3E (ex-zénith des 3 septembre et 12 octobre 2020) puis 23,8E.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -6.01%