McPhy: contrat pour un électrolyseur en Suède

(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce avoir remporté un contrat ferme pour fournir un électrolyseur McLyzer 800-30 d'une puissance de 4 MW et les pièces de rechange afférentes à AAK, un acteur suédois de l'industrie de la transformation des huiles alimentaires.



L'électrolyseur lui permettra de renouveler les équipements de son usine et d'utiliser l'hydrogène bas-carbone produit comme gaz de traitement. AAK bénéficiera ainsi d'un approvisionnement ininterrompu en hydrogène tout en réduisant ses émissions de CO2.



L'équipement fourni par McPhy sera mis en service au deuxième trimestre 2025. Ce contrat permet ainsi à la société d'enregistrer une nouvelle référence dans le domaine de l'industrie et de poursuivre sa montée en puissance.





