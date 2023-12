Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy: contrat pour quatre électrolyseurs en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 09:44









(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce la signature d'un contrat majeur avec HMS Oil and Gas, basée à Berlin, pour la fourniture et la mise en service de quatre McLyzer 3200-30 d'une capacité totale de 64 MW, qui opéreront dans le Brandebourg.



Le contrat est structuré en deux étapes, avec dans un premier temps, la fourniture d'un McLyzer 3200-30, d'une capacité de 16 MW, qui sera mis en service fin 2025. La deuxième étape comprend trois McLyzer 3200-30 supplémentaires qui seront mis en service en 2027.



Ces électrolyseurs seront alimentés par une électricité provenant d'un parc éolien et de centrales photovoltaïques situés à proximité de la station et produiront jusqu'à 10.000 tonnes d'hydrogène bas-carbone par an.





