Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy: choisi pour le projet GreenH2Atlantic au Portugal information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 09:20









(CercleFinance.com) - McPhy annonce avoir été sélectionné comme fournisseur privilégié pour équiper, à Sines au Portugal, le projet GreenH2Atlantic d'une plateforme d'électrolyse de 100 MW, pour une production d'hydrogène renouvelable destinée à alimenter de multiples usages.



Ce projet pilote de production d'hydrogène renouvelable sera développé par un consortium composé de 13 entités, dont des entreprises telles que EDP, Galp, Engie, Vestas et des partenaires universitaires et de recherche tels que le CEA.



Les conditions générales ont été négociées et l'accord de fourniture devrait être finalisé au cours du premier semestre 2022. Le projet vise à démontrer la viabilité de l'hydrogène vert à une échelle de production et d'application technologique sans précédent.





Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +7.56%