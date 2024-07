Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy: cession des stations de recharge finalisée information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce avoir finalisé la cession à Atawey, spécialiste des équipements de distribution hydrogène, de son activité stations de recharge, opération pour laquelle les deux sociétés étaient entrées en négociations exclusives en décembre 2023.



Le montant final de la cession a été fixé à 12 millions d'euros, avec un paiement échelonné jusqu'au 31 décembre 2025, assorti d'un éventuel complément de prix en fonction des prises de commandes futures.



Grace à cette transaction, McPhy se recentre sur son métier de fabricant d'électrolyseurs. À terme, il disposera d'un dispositif industriel paneuropéen représentant une capacité annuelle de production à pleine capacité de 1,3 gigawatt.





