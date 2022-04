Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

McPhy: accord stratégique de partenariat avec Hype information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 18:02

(CercleFinance.com) - McPhy annonce aujourd'hui avoir finalisé un accord stratégique de partenariat avec Hype, acteur clé de la mobilité hydrogène légère et lourde.



Dans le cadre de cet accord, McPhy a souscrit le 22 avril à des obligations convertibles émises par Hype, pour un montant de 12 ME, avec un taux d'intérêt capitalisé de 4,5% et une maturité de 9 ans.



'Ces obligations pourront être converties en actions Hype, avant leur date de maturité, sous certaines conditions et dans des cas limitatifs pendant une durée de deux ans, incluant un changement de contrôle, une introduction en bourse ou une émission de titres supérieure à 10 ME', indique McPhy.



Par ailleurs, une première commande a été signée avec Hype pour la fourniture d'un électrolyseur alcalin de 2 MW et d'une station Dual Pressure d'une capacité de 800 kg par jour, qui seront installés en région parisienne. Deux autres stations de très grande capacité devraient être commandées d'ici au 30 juin 2022, précise la société.