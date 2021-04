Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy : accord stratégique avec TSG Cercle Finance • 15/04/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - McPhy annonce avoir signé un accord stratégique avec TSG, premier fournisseur européen de services d'installation et de maintenance pour les réseaux de distribution d'énergie (carburants traditionnels, bio-carburants, gaz naturel, électricité, hydrogène...). Cet accord permettra à McPhy de proposer pour ses stations hydrogène une maintenance de première qualité 24/7, 'en s'appuyant sur une expertise reconnue aussi bien dans la distribution d'énergies renouvelables que dans les stations de carburant traditionnel'. Cette coopération soutient l'offre de services pour le passage à l'échelle industrielle des projets de stations McPhy. Elle permettra aussi aux deux entreprises de répondre conjointement à certains appels d'offres.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +1.46%