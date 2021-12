Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

McPhy: accord de partenariat stratégique avec Hype information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 18:18

(CercleFinance.com) - McPhy annonce avoir signé un accord de partenariat stratégique avec Hype, un groupe spécialisé dans le déploiement d'infrastructures hydrogène pour les solutions de mobilité urbaine zéro émission en France et en Europe.



L'ambition de Hype est de déployer en Ile-de-France, 10 000 taxis hydrogène et 20 stations grande capacité pour les JO de Paris 2024. La société souhaite s'implanter dans 15 autres villes à travers le monde, sur des zones cibles comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique ou le Royaume-Uni d'ici fin 2024.



Ce plan de croissance devrait représenter fin 2025, un total ~40,000 véhicules en usage taxi et près de 100 stations.



L'accord stratégique conclu entre McPhy et Hype s'inscrit dans ce plan de développement, et intègre des volets commerciaux, technologiques et financiers.