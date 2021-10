Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy : a nommé Jean-Baptiste Lucas au poste de DG information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 08:36









(CercleFinance.com) - McPhy annonce que le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 11 octobre 2021 a nommé Jean-Baptiste Lucas au poste de Directeur Général, en remplacement de Luc Poyer. Le mandat de Jean-Baptiste Lucas prendra effet le 18 octobre prochain. Le Conseil d'Administration a décidé de redissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, Luc Poyer continuant d'exercer les fonctions de Président du Conseil d'Administration. Luc Poyer, Président du Conseil d'Administration de McPhy a déclaré : ' Jean-Baptiste Lucas bénéficie d'une expérience solide et réussie à l'international, centrée sur le client, dans l'industrie de process, aussi bien à des fonctions de direction opérationnelle d'unités industrielles, de développement et de transformation, qu'à des postes de direction générale d'entreprises en forte croissance au sein de groupes mondiaux. '

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +1.82%