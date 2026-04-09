McKinsey va contribuer à hauteur de 125 millions de dollars à la faillite de Purdue pour ses conseils en matière de vente d'opioïdes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

La société de conseil McKinsey & Co a accepté de contribuer à hauteur de 125 millions de dollars au règlement de la faillite de Purdue Pharma, résolvant ainsi les réclamations juridiques potentielles concernant les conseils qu'elle a fournis à Purdue sur la façon de "stimuler" les ventes de son analgésique addictif OxyContin, selon un dépôt au tribunal soumis mercredi en fin de journée.

Purdue, qui a reçu l'approbation du tribunal des faillites pour un plan de restructuration de 7,4 milliards de dollars en novembre , utilisera l'argent pour payer les créanciers qui l'accusent d'avoir alimenté l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis par ses tactiques de vente agressives pour l'OxyContin.

Le règlement de la faillite a laissé ouverte la possibilité pour Purdue de poursuivre McKinsey pour des conseils de marketing qui ont contribué à la chute de l'entreprise.

McKinsey, qui a déjà accepté de payer 1,6 milliard de dollars dans le cadre de règlements avec le ministère américain de la justice , les États et les gouvernements locaux pour son rôle dans la crise des opioïdes, n'a admis aucun acte répréhensible dans le cadre de son règlement avec Purdue.

Purdue et McKinsey n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

McKinsey, qui a cessé de conseiller ses clients sur les entreprises liées aux opioïdes en 2019, a précédemment déclaré qu'il était "profondément désolé" de ses conseils pour stimuler les ventes d'opioïdes, et que son travail pour les fabricants d'opioïdes "sera toujours une source de profond regret pour notre cabinet".

Le règlement de McKinsey ajoutera 50 millions de dollars au recouvrement attendu pour les personnes lésées par la crise des opioïdes, un groupe qui devait auparavant recevoir environ 865 millions de dollars, selon les documents du tribunal.

La majeure partie de l'argent du règlement de Purdue ira aux États et aux gouvernements locaux, qui ont accepté d'utiliser l'argent pour des efforts de réduction des opioïdes, tels que le traitement de la dépendance. Les propriétaires de Purdue, les membres de la famille Sackler, versent au moins 6,5 milliards de dollars pour financer le règlement de la faillite.

Purdue a plaidé coupable à deux reprises à des accusations pénales fédérales de commercialisation mensongère du médicament, reconnaissant avoir induit en erreur les régulateurs, les médecins et les patients sur les risques de dépendance et s'être livrée à des pratiques illégales pour stimuler les ventes d'opioïdes. La société devrait être condamnée le 21 avril pour son deuxième plaidoyer de culpabilité.

Après la faillite, Purdue sera transformée en une organisation à but non lucratif appelée Knoa Pharma, qui se concentrera sur le développement et la distribution de médicaments pour l'inversion des surdoses d'opioïdes et le traitement de la toxicomanie.

Le règlement doit être approuvé par un juge des faillites américain avant de devenir définitif. Purdue demandera l'approbation de l'accord lors d'une audience du 30 avril à White Plains, dans l'État de New York.