McKesson va racheter Precision Medicine Group dans le cadre d'une opération d'environ 2,25 milliards de dollars

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Le distributeur américain de médicaments McKesson MCK.N a annoncé mardi qu'il allait racheter Precision Medicine Group, un prestataire de services de recherche clinique et de commercialisation dans le secteur biopharmaceutique, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 2,25 milliards de dollars.

Cette acquisition permettra à McKesson de renforcer ses capacités en matière de recherche clinique et de commercialisation, et d’élargir son offre destinée à ses clients du secteur biopharmaceutique.

McKesson n’a pas communiqué de calendrier prévisionnel pour la finalisation de la transaction.

McKesson a indiqué que Precision intégrera son pôle "Oncologie et multispécialités" une fois l’opération finalisée.