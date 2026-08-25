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McKesson va racheter Precision Medicine Group dans le cadre d'une opération d'environ 2,25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 14:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails dans l'ensemble du texte; correction du mot-clé utilisé par les clients médias: PRECISIONMEDICINE-M&A/MCKESSON au lieu de PRECISIONMEDICINE-M-A/MCKESSON)

Le distributeur américain de médicaments McKesson MCK.N a annoncé mardi qu'il allait racheter Precision Medicine Group, un prestataire de services de recherche clinique et de commercialisation dans le secteur biopharmaceutique, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 2,25 milliards de dollars.

Cette acquisition permettra à McKesson de renforcer ses capacités en matière de recherche clinique et de commercialisation, et d’élargir son offre destinée à ses clients du secteur biopharmaceutique.

McKesson n’a pas communiqué de calendrier prévisionnel pour la finalisation de la transaction.

McKesson a indiqué que Precision intégrera son pôle "Oncologie et multispécialités" une fois l’opération finalisée.

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